الرياضية: الهلال يتحرك لضم برونو فيرنانديز قبل كأس العالم للأندية

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في صيف 2027.

وأوضح التقرير أن الهلال عرض على برونو ضمه لمدة 3 مواسم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي الهلال اجتمعت بكايتانو ماريا وميجيل روبن محامي ووكيل البرتغالي برونو فرنانديز لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأضاف التقرير أن الهلال مستعد لتلبية كافة المطالب المالية الخاصة باللاعب، وفي حال التوصل لاتفاق نهائي مع برونو فإن إدارة الهلال ستبدأ على الفور التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.