للبحث عن المواهب.. كشاف ليفربول يحضر مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 12:29

كتب : عمرو نبيل

كايل وولبانكس كشاف ليفربول

تواجد كايل وولبانكس كشاف ليفربول في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو المقبل.

وحضر وولبانكس مباراة إفريقيا الوسطى أمام الكونغو الديمقراطية الاثنين الماضي والتي انتهت بفوز الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وشاهد أيضا وولبانكس المباراة الأخرى في اليوم ذاته بين غانا والسنغال وفاز منتخب النجوم السوداء بهدف دون رد.

وترسل بعض الأندية الأوروبية كشافيها إلى البطولات المجمعة في الفئات السنية المختلفة لاكتشاف المواهب وضمها بمقابل قليل والاستثمار فيها مستقبلا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه تنزانيا في المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويبتعد عن منتخب سيراليون المتصدر بفارق 3 نقاط.

ويأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.

وفي المركز الرابع يتواجد منتخب زامبيا بنقطتين من مباراتين، بينما يتذيل تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط بعد لعبه مباراتين فقط.

كايل وولبانكس ليفربول كأس أمم إفريقيا للشباب
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