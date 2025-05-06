الخامس له.. ريليفو: تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكما للكلاسيكو

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

هيرنانديز هيرنانديز

حددت لجنة الحكام الإسبانية هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة الكلاسيكو المقبلة.

ويواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع ريليفو فإن تم اختيار هيرنانديز هيرنانديز لإدارة المباراة بعد أكثر من 5 أعوام عن الكلاسيكو الأخير الذي تولى تحيكمه.

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ويعود الكلاسيكو الأخير الذي تولى هيرنانديز هيرنانديز إدارته إلى 2019 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن يكون هذا الكلاسيكو هو الخامس له في مسيرته التحكيمية.

وحكم هيرنانديز هيرنانديز أول كلاسيكو له في موسم 2015-2016 في الجولة 31 وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي موسم 2016-2017 أدار الكلاسيكو في الجولة 33 وفاز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأدار مباراة الجولة 36 في موسم 2017-2018 وانتهت بالتعادل بهدفين لمل فريق.

والمرة الأخيرة في موسم 2019-2020 وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة.

ويأتي ريال مدريد في الوصافة بـ 75 نقطة أي يبتعد بفارق 4 نقاط.

وتتبقى 4 مباريات فقط على نهاية الدوري الإسباني.

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