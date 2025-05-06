تقرير: استبعاد بافارد من مواجهة برشلونة.. وإصابة فراتيزي

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد - إنتر

لا يزال يشعر بنجامين بافارد لاعب إنتر بآلام في الكاحل قبل مباراة فريقه ضد برشلونة.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن غياب الفرنسي أمام برشلونة أصبح مؤكدا لاستمرار آلام في الكاحل وتم استبعاده من معسكر الفريق.

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وكان سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر قد تحصل على موافقة الجهاز الطبي لمشاركة لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد أمام برشلونة، إلا أن الأخير شعر بآلام في الكاحل أثناء المران مما تم استبعاده من المعسكر.

ووفقا للصحيفة فإن دافيدي فراتيزي قد تعرض لكدمة ولم يتدرب، لكن سيتواجد على مقاعد البدلاء ضد الفريق الكتالوني.

وتعرض بافارد لإصابة في مباراة روما في الدوري الإيطالي وغاب عن مواجهة الذهاب، قبل أن يشارك بشكل جزئي في تدريب الفريق يوم الأحد.

وانتهت مباراة الذهاب في لويس كومبانيس بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويغيب جول كوندي وأليخاندرو بالدي عن قائمة برشلونة للإصابة، بينما استعاد الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

ويخوض الفائز من تلك المباراة، النهائي أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وفاز باريس بهدف عثمان ديمبلي على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

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