بسبب مونديال الأندية.. لاعب الهلال يغيب عن كأس كونكاكاف الذهبية

لن يتمكن الدولي السعودي مصعب الجوير لاعب فريق الشباب المعار من الهلال، من مرافقة بعثة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا البطولة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وذكر التقرير أن أسباب عدم مشاركة اللاعب في هذه البطولة مع المنتخب السعودي تعود لارتباطه بمشاركة جديدة مع فريق الهلال، بعد أن تنتهي إعارته الحالية لنادي الشباب.

بعد فترة إعارة استمرت لموسمين، سيكون الجوير ضمن القائمة الزرقاء التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في أمريكا، بعد انتهاء فترة إعارته الحالية لنادي الشباب.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة مع ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

فيما أسفرت قرعة كأس كونكاكاف الذهبية عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهاييتي، وترينداد وتوباجو.

وتقام النسخة الـ18 من بطولة كأس كونكاكاف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

وتضم البطولة 15 منتخبا من اتحاد كونكاكاف بالإضافة إلى السعودية كدولة ضيفة.

وتعد مشاركة السعودية هي ثاني مشاركة عربية في البطولة بعد قطر، والثالثة من قارة آسيا بعد العنابي وكوريا الجنوبية.

كما يعد المنتخب السعودي هو ثامن منتخب من خارج القارة يتم دعوته للمشاركة في البطولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات أثناء القرعة، لتوزع الفرق إلى 4 مجموعات.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك - كوستاريكا - سورينام - الدومينكان.

المجموعة الثانية: كندا - هندوراس - السلفادور - وكوراساو.

المجموعة الثالث: بنما - جامايكا - جواتيمالا - وجوادلوب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة - هاييتي - ترينداد وتوباجو - السعودية.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأولى والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وتوجت المكسيك بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، لتتصدر قائمة المنتخبات المتوجة باللقب للمرة التاسعة في تاريخها.