مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 مايو.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا

تقام مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري اليوم الثلاثاء.

وكذلك تلعب مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر وبرشلونة في جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

وفي كأس أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر تقام الجولة الرابعة من مجموعة الفراعنة.

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الدوري المصري

سموحة × طلائع الجيش.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على أون سبورت 1.

زد × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

إنتر × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس أمم إفريقيا للشباب

سيراليون × جنوب إفريقيا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 8.

زامبيا × تنزانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.