سكاي: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول للتعاقد مع ألكسندر أرنولد مبكرا

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد وتوني كروس - ليفربول وريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ريال مدريد يتواصل حاليا مع ليفربول بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد مبكرا.

وذلك حتى يتمكن من اللعب مع الفريق الملكي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

يوم الاثنين، أعلن ألكسندر أرنولد رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

أخبار متعلقة:
في دقيقتين.. ميلان يقلب تأخره لفوز على جنوى الدوري الإنجليزي - ضربة أخرى لحظوظ نوتنجهام.. تعرف على موقع صراع دوري الأبطال رسالة وداع من صلاح لـ أرنولد بعد رحيله عن ليفربول مؤتمر فليك: لن أضغط على لاعبي برشلونة لهذا السبب.. وأتمنى ألا يحصل إنتر على ركنيات

وينتهي تعاقد الدولي الإنجليزي مع ليفربول بشكل رسمي يوم 30 يونيو 2025.

فيما يشارك ريال مدريد في كأس العالم للأندية منتصف يونيو.

وكانت التقارير العالمية قد أشارت في وقت سابق إلى اتفاق ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يريد مبلغ أكبر من المعروض من ريال مدريد.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ألكسندر أرنولد بـ 9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
تقرير: مارسليا في مفاوضات متقدمة مع مدافع النصر رومانو: فلامنجو يتوصل لاتفاق شفهي مع جورجينيو لضمه الرياضية: الهلال يتحرك لضم برونو فيرنانديز قبل كأس العالم للأندية ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول تقرير مغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع العملود الشرق الأوسط: الزمالك حصل على توقيع البركاوي.. ومفاوضات لضم لاعب آخر من الرائد تقرير: 3 أندية إيطالية ترغب في ضم إكمان
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل 4 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو 29 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: نريد كتابة التاريخ.. والفوز بالألقاب يحتاج هذا الأمر ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا – إنتر (2)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كرة سلة - الزمالك (81)-(90) الاتحاد.. آخر دقيقة ساعة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - إنتر بلا تغييرات أمام برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري