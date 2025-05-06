سكاي: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول للتعاقد مع ألكسندر أرنولد مبكرا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ريال مدريد يتواصل حاليا مع ليفربول بشأن التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد مبكرا.

وذلك حتى يتمكن من اللعب مع الفريق الملكي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

يوم الاثنين، أعلن ألكسندر أرنولد رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

وينتهي تعاقد الدولي الإنجليزي مع ليفربول بشكل رسمي يوم 30 يونيو 2025.

فيما يشارك ريال مدريد في كأس العالم للأندية منتصف يونيو.

وكانت التقارير العالمية قد أشارت في وقت سابق إلى اتفاق ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يريد مبلغ أكبر من المعروض من ريال مدريد.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ألكسندر أرنولد بـ 9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.