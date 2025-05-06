خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 02:49

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - المدير الفني لفريق الزمالك

يقترب نادي الزمالك من حسم مصير مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعلم FilGoal.com أن الاتجاه داخل إدارة الزمالك هو رحيل بيسيرو وإسناد المهمة لمدرب مصري مؤقت لنهاية الموسم.

الأسماء المطروحة حتى الآن هم عبد الحميد بسيوني ومؤمن سليمان وأيمن الرمادي وطارق مصطفى.

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وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

جوزيه بيسيرو الزمالك الدوري المصري
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