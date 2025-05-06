في دقيقتين.. ميلان يقلب تأخره لفوز على جنوى

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

ميلان

قلب ميلان تأخره أمام جنوى إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل رافاييل لياو ومورتن فريندروب ذاتيا ثنائية ميلان، بينما أحرز فيتينا هدف جنوى الوحيد.

وحقق ميلان 19 نقطة بعد تأخره في النتيجة، وهذا يعتبر الرقم الأكبر في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

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وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن ميلان من تحقيق الفوز خلال جميع البطولات إذ انتصر على إنتر في دربي المدينة خلال إياب نصف النهائي ثم فينيسيا والآن جنوى.

ويبتعد ميلان بفارق 6 نقاط عن لاتسيو الذي يحتل المركز السادس وهو الأخير المؤهل إلى دوري المؤتمرات الأوروبية.

ويتبقى 3 مباريات فقط في الموسم، لكن يستطيع ميلان التأهل إلى الدوري الأوروبي إذا تمكن من التتويج ببطولة كأس إيطاليا على بولونيا يوم 14 مايو المقبل.

وتأخر ميلان في الدقيقة 61 بعد هدف فيتينا، ثم تعادل في الدقيقة 76 عن طريق لياو.

وحقق ميلان تقدمه بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق فريندروب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 57 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد جنوى عند النقطة 39 في المركز الـ13.

ميلان الدوري الإيطالي لياو لاتسيو جنوى
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