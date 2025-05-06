كهربا يسجل ويصنع ويحسم فوزا هاما للاتحاد الليبي على الاتحاد مصراتة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

بمشاركة وتسجيل وصناعة محمود عبد المنعم كهربا، حقق الاتحاد الليبي فوزا مهما على الاتحاد مصراتة بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمرحلة البطولة في الدوري الليبي.

تقدم إريك كامبالي لفريق الاتحاد مصراته في الدقيقة 5.

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ولكن بصناعة كهربا، تعادل عمار سيدي لفريق الاتحاد في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 41 سجل كهربا هدف الفوز بنفسه، بعد تمريرة من محمد زريدة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن السويحلي صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الأهلي طرابلس في الصدارة.

المركز الأول يؤهل إلى نهائي الدوري، بينما يقود المركز الثاني إلى تحديد المركز الثالث.

ويلعب كهربا في صفوف الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة من الأهلي.

كهربا الدوري الليبي
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