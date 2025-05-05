خبر في الجول - جلسة في منزل لبيب لحسم مصير بيسيرو مع الزمالك

الإثنين، 05 مايو 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

بيسيرو - الزمالك ضد زد

يقترب نادي الزمالك من اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبل مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعلم FilGoal.com بانعقاد جلسة عاجلة في منزل حسين لبيب لحسم مصير بيسيرو.

ويوجد انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن مستقبل المدرب، حيث يرى البعض ضرورة إقالته قبل نهائي كأس مصر والبعض الآخر يرى وجوب استمراره لنهاية الموسم.

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وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

بيسيرو الزمالك الدوري المصري
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