طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد شحاتة

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق ضد البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال أسامة للمركز الإعلامي لناديه: "محمد شحاتة شعر بآلام في العضلة الخلفية وسيخضع للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته".

وخرج محمد شحاتة بين شوطي المباراة ودخل محمد حمدي بدلا منه.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

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