وكيله: الأهلي لم يحدد قراره بشأن تفعيل بند شراء عطية الله.. وهذا موعد عودته

أوضح محسن المعادي وكيل أعمال يحيى عطية الله لاعب الأهلي أن ناديه لم يحدد قراره بشأن تفعيل بند الشراء في عقده من سوتشي الروسي.

وقال المعادي لـ إم بي سي مصر 2: "لا نعرف موقف الأهلي بشأن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد يحيى عطية الله".

وأضاف "عطية الله سيعود بعد أسبوع عقب تحسن حالته إثر إصابته".

وأكمل "ينتهي عقد عطية الله بانتهاء بطولة كأس العالم للأندية".

وواصل "انضمام عطية الله لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية قرار المدرب".

وأتم "يوجد أندية عربية استفسرت عن موقف عطية الله مع الأهلي لكن لا يوجد أي عروض رسمية اللاعب ينتظر قرار الأهلي ويفضل الاستمرار معه".

وتعاقد الأهلي مع عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة من سوتشي الروسي مع بند أحقية الشراء.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية يوم 12 أبريل الجاري خلال مواجهة بيراميدز وغاب عن مواجهتي صنداونز في دوري الأبطال.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم الجاري.

وخاض عطية الله 21 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح الدولي المغربي في تسجيل هدفا وصناعة ثلاثة آخرين خلال مشواره مع الأهلي.