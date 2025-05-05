رئيس البنك الأهلي: لا صحة لرحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة اقتراب طارق مصطفى مدرب فريقه من الرحيل لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

طارق مصطفى النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال نصار عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنا نطمع في الفوز على الزمالك ونحمد الله على التعادل، سنغلق الصفحة ونستعد للمباراة الصعبة المقبلة ضد بيراميدز لأننا نريد استكمال المسيرة الرائعة لنا بدخول المربع الذهبي".

وأضاف "كل المباريات صعبة وتمثل لنا 3 نقاط نحو تحقيق هدفنا وهو دخول المربع الذهبي والتأهل لبطولة الكونفدرالية وأيضا الفوز بكأس العاصمة المؤهل للسوبر المصري".

وواصل "لدينا لائحة مكافآت جيدة للاعبين تحفزهم على تحقيق أهداف النادي".

وأشار "رحيل طارق مصطفى للزمالك؟ لو يحدث أي تواصل رسمي أو ودي معنا أو مع طارق مصطفى، هو مستمر معنا للموسم المقبل".

وأكد "أسامة فيصل لن يرحل وهو مستمر معنا ولا يمتلك أي عروض".

وأوضح "محمد فتحي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ونحن نؤجل الحديث في أي شيء بشأن التجديدات أو الصفقات لما بعد الموسم".

وأتم تصريحاته "قدمنا مذكرة احتجاج للرابطة والاتحاد على قرار إيقاف طارق مصطفى وجاء الرد علينا أن الإيقاف جاء بناء على شكوى مقدمة من نادي فاركو، وتواصلنا مع مسؤولي فاركو وأكدوا لنا أنهم لم يتقدموا بشكوى ضد المدرب ولذلك عدنا مرة أخرى للرابطة ولكن لم يتم الرد علينا".