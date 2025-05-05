عادل بنشرقي.. الجزيري يصل لهدفه الـ43 مع الزمالك

سجل سيف الدين الجزيري هدفا لـ الزمالك ضد البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأحرز الجزيري الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد مقصية.

وعادل الجزيري عدد أهداف أشرف بنشرقي بتسجيله 43 هدفا ويفصله 4 أهداف ليتساوى مع علي محسن متصدر قائمة هدافي الأجانب في الزمالك.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

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