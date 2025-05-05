مؤتمر بيسيرو: ركلة الجزاء ليست صحيحة.. وهذا موقف مشاركة زيزو مع الزمالك

أبدى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بأن الشوط الأول كان جيدا أمام البنك الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان جيدا والمنافس لم يهدد مرمانا على الإطلاق، وفي الشوط الثاني سيطرنا على الأمور في بدايته وتم احتساب ركلة جزاء للمنافس أرى أنها ليست صحيحة، ولم تحتسب لنا لعبة مثلها في المباراة السابقة".

وتابع " بعدما تقدمنا بالهدف الثاني كنت استعد لإجراء تغيير دفاعي ولكن تلقينا هدف التعادل، وكنا لا نستحق استقبال هذا الهدف".

وواصل "ليس من الصواب أن نتراجع بعد أن نسجل هدفا، وقد يكون التعادل في المباراة السابقة هو ما دفع اللاعبين للتراجع نسبياً لتأمين التقدم، والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك سوى بركلة الجزاء وكرة الهدف الثاني".

وكشف "مصطفى شلبي تعرض لإصابة قبل المباراة، ومحمد شحاتة تعرض للإصابة في الشوط الأول، وقائمة الفريق غير مكتملة، وحاولنا الدفاع عن قميص الزمالك والظهور بأفضل مستوى دفاعياً وهجومياً، ولا توجد حلول كثيرة متاحة في الشق الهجومي، وأرى أن الزمالك يستحق نتيجة أفضل في لقاء اليوم خاصة وأن الفريق حارب بقوة في اللقاء".

وأكمل " سجلنا هدفين في مباراة اليوم وفي أخر 6 مباريات استقبلنا هدفاً وحيداً، ولكن اليوم استقبلنا هدفين".

وعن منافسة الفريق على الدوري قال بيسيرو: "علينا أن نحارب في المباريات المتبقية في المسابقة بالإضافة إلى مباراة نهائي كأس مصر".

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وتابع "أحيي اللاعبين على إصرارهم لنهاية المباراة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن الزمالك كان الأفضل في معظم فترات المباراة، وإذا لم يستقبل الفريق الهدف الثاني لكانت الأمور تغيرت، وأرى أن ركلة الجزاء المحتسبة للمنافس ليست صحيحة، وغيرت الطريقة بعد الهدف الأول للبنك الأهلي ودفعت بمهاجم إضافي".

وأضاف "الإدارة تعمل على حل كافة المشاكل ومنها إيقاف القيد، وتركيزه حاليا منصب على تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة".

وواصل "أتمنى أن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز وأن يستعيد الزمالك المصابين كي ينافس الفريق بقوة على لقب الكأس. وكنت أتمنى تواجد الجماهير في مباراة اليوم لمؤازرة الفريق ولكن الأمر خارج عن أيدينا".

وفيما يخص إمكانية مشاركة زيزو في المباريات المقبلة قال البرتغالي: "الموضوع في يد الإدارة، ولا أعتقد أن اللاعب يريد المشاركة في المباريات، وهناك مشكلة بين اللاعب والجماهير وبينه وبين الإدارة، وفي الوقت الحالي من الصعب أن يشارك زيزو في المباريات لأن الموضوع حساس، خاصة وأن المحيطين باللاعب هم سبب المشكلة".

وأكمل "من الطبيعي أن يصنع تواجده الفارق مع الفريق لكن القرار ليس في يدي، خاصة وأن زيزو من أفضل 3 لاعبين في مصر حاليا".

واختتم "انتقال زيزو للأهلي مباشرة من الزمالك ليس سهلا، وحزين للعمل في أجواء تشهد توتر وعدم استقرار".

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.