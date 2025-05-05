طارق مصطفى: سأدرب الزمالك ومصر يوما ما.. والأبيض ليس جيدا نفسيا وبدنيا

الإثنين، 05 مايو 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

طرد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي أمام الزمالك

كشف طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي عن طموحه بتدريب الزمالك ومنتخب مصر يوما ما.

وتعادل الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال طارق مصطفى لأون سبورت: "لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول وكنا نفتقر للسرعة، قلت للاعبين بين الشوطين أن علينا احترام الزمالك، لاعبو الزمالك ليسوا في أفضل حال نفسيا وبدنيا، لذلك طلبت من اللاعبين استغلال ذلك".

وأضاف "لم يكن عدلا أن نخسر المباراة، عملنا بأكثر من طريقة في المباراة لتحقيق التعادل".

وأكمل "سعيد بوجودي في البنك الأهلي، لكن بدأت مسيرتي الكروية في مركز شباب إمبابة وأفتخر بذلك حتى لعبت في الزمالك واحترفت في سويسرا".

وشدد "أطمح لتدريب الزمالك ومنتخب مصر في يوم من الأيام ومتأكد أنني سأحقق ذلك إن شاء الله".

وأتم "من الطبيعي أن الترشيحات تذهب للزمالك والأهلي وبيراميدز في سباق الدوري، لكن طموحنا أصبح أكبر ولما لا الحصول على المركز الرابع ونصعد للكونفدرالية".

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

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