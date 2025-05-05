بسبب باتشيكو.. حرمان الزمالك من القيد لـ 3 فترات انتقالات

الإثنين، 05 مايو 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف الزمالك عن قيد اللاعبين الجدد لـ 3 فقرات انتقالات.

وظهر اسم الزمالك ضمن الأندية المعاقبة بالحرمان من القيد لـ 3 فترات انتقالات، إثر تحديث قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين.

وبذلك تبدأ العقوبة من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن تمتد للشتاء التالي ثم الصيف الذي يسبق الموسم بعد القادم (2026-2027).

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على أن يتم رفع العقوبة بمجرد تقديم الزمالك لما يثبت سداده للمستحقات أو الغرامات المتأخرة التي ترتبت العقوبة عليها، أو تسويتها مع الطرف الشاكي.

ويواجه الزمالك قضية مع مدربه السابق البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان الزمالك قد كشف في نوفمبر الماضي عن تعرضه لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لباتشيكو، وخطاب وصل بأحقيته في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن المبلغ وصل إلى قرابة مليون يورو بالفوائد في الوقت الحالي.

وتقدم الزمالك حينها بطعن خلال المدة القانونية (30 يوما) لتجميد العقوبة وقيد اللاعبين في يناير الماضي.

وضم الزمالك في يناير صلاح مصدق وأحمد الجفالي ومحمود جهاد وأحمد حسام.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

الزمالك الدوري المصري جايمي باتشيكو
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