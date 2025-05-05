خبر في الجول – إصابة محمد عبد الله واستبعاده من معسكر منتخب مصر للشباب

الإثنين، 05 مايو 2025 - 22:30

كتب : محمد جمال

محمد عبد الله - مصر للشباب

تعرض محمد عبد الله لاعب منتخب مصر للشباب للإصابة خلال مران الفراعنة.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر حاليا.

وعلم FilGoal.com أن إصابة محمد عبد الله في منشأ العضلة الأمامية ولذلك تم استبعاده من معسكر منتخب مصر.

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وسيعود محمد عبد الله إلى فريقه الأهلي ليتم تقييم حالته ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وأعلن منتخب مصر أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وسيغادر صباح غدا الثلاثاء المعسكر لبدء البرنامج العلاجي الخاص به.

وتعادل منتخب مصر للشباب مع زامبيا سلبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وحصد منتخب مصر النقطة الرابعة له في المركز الثاني خلف سيرالوين المتصدر بـ7 نقاط.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد تنزانيا يوم 9 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المجموعات.

منتخب مصر للشباب محمد عبد الله
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