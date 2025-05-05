صراع الدوري - مباريات بيراميدز والأهلي والزمالك المتبقية حتى النهاية

تعرضت حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري لضربة بالتعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في ختام الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري.

الزمالك حاليا يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و6 نقاط عن الأهلي الثاني.

عمليا لا يبقى سوى الثلاثي في المنافسة على اللقب، ويتبقى لهم جميعا 4 مباريات.

بينما يأتي المصري رابعا برصيد 35 نقطة بفارق 12 نقطة عن القمة، والحد الأقصى لنقاطه المتبقية 15 نقطة من 5 مباريات.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 14 نقطة عن القمة ويتبقى له 5 مباريات كذلك بحد أقصى 15 نقطة.

وتبقى مواجهة مباشرة واحدة بين ثلاثي القمة، ستجمع بين الزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة.

الترتيب الحالي لفرق الصراع - فارق الأهداف عن المرحلة النهائية فقط:

1- بيراميدز - 47 نقطة (0 = سجل 5 وتلقى 5)

2- الأهلي - 46 نقطة (+3 = سجل 9 وتلقى 6)

3- الزمالك: 40 نقطة (+5 = سجل 7 وتلقى 2)

*باحتساب الفوز الاعتباري للزمالك على الأهلي 3-0 في الجولة الأولى.

المباريات المتبقية لفرق الصراع:

مباريات بيراميدز المتبقية: البنك الأهلي (خارج) - الزمالك (داخل) - بتروجت (خارج) - سيراميكا (خارج)

مباريات الأهلي المتبقية: المصري (داخل) - سيراميكا كليوباترا (خارج) - البنك الأهلي (داخل) - فاركو (داخل)

مباريات الزمالك المتبقية: سيراميكا كليوباترا (خارج) - بيراميدز (داخل) - بتروجت (خارج) - فاركو (داخل)

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية:

البنك الأهلي - 9 مايو

الزمالك - 13 مايو

بتروجت - السبت 17 مايو

سيراميكا كليوباترا - 28 مايو

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية:

المصري - 8 مايو

سيراميكا كليوباترا - 13 مايو

البنك الأهلي - 17 مايو

فاركو - 28 مايو

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية:

سيراميكا كليوباترا - 9 مايو

بيراميدز - 13 مايو

بتروجت - 24 مايو

فاركو - 1 يونيو

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في نفس عدد النقاط، سيتم تحديد ترتيبهم بناء على المعايير التالية:

1- أعلى فارق أهداف حققه الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

2- أكبر عدد من الأهداف التي سجلها الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي أقيمت خارج أرض الفريق.

4- اللعب النظيف:

الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة، سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية. ويشمل ذلك خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بين الفرق بعد تطبيق هذه المعايير، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الترتيب النهائي.