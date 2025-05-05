الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك والقناة الناقلة

يستكمل الزمالك مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعادل مع البنك الأهلي.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الزمالك بعد التعادل إلى النقطة 40 في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

يلعب سيراميكا كليوباترا مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويعلق عليها مؤمن حسن.