الزمالك يفقد نقطتين في صراع الدوري بتعادل قاتل مع البنك الأهلي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 22:16

كتب : محمد رؤوف

الزمالك - البنك الأهلي

تعادل الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ثنائية الزمالك، بينما أحرز أسامة فيصل وياو أنور للبنك الأهلي.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.

هدف مبكر

سجل ناصر منسي مبكرا للزمالك بعد عرضية من عمر جابر بعد 23 ثانية.

وفي الدقيقة 29 سدد ناصر منسي كرة ضعيفة أمسكها الحارس بسهولة.

وسدد أحمد ربيع كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وأجرى بيسيرو تبديلا بين شوطي المباراة بخروج محمد شحاتة ودخول محمد حمدي.

وأهدر ياو أنور انفرادا بعد تسديدة علت المرمى كثيرا في الدقيقة 48.

وراوغ أنور أكثر من مدافع من الزمالك داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن من التسديد بعد قطع الكرة منه في الدقيقة 60.

وراجع الحكم حالة تدخل ناصر منسي على لاعب البنك الأهلي وقرر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 68 وسجلها أسامة فيصل.

وفي الدقيقة 72 خرج ناصر ماهر ودخل سيف الدين الجزيري.

وسدد أنور كرة خطيرة في الدقيقة 78 ارتطمت في حسام عبد المجيد لتغير اتجاهها وتمر بجانب القائم بقليل.

وأحرز الجزيري هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بعد مقصية.

وجاء التعادل من ياو أنور بعج رأسية في الدقيقة الثالثة.

الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي ناصر منسي
نرشح لكم
خبر في الجول - جلسة في منزل لبيب لحسم مصير بيسيرو مع الزمالك طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد شحاتة وكيله: الأهلي لم يحدد قراره بشأن تفعيل بند شراء عطية الله.. وهذا موعد عودته رئيس البنك الأهلي: لا صحة لرحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك عادل بنشرقي.. الجزيري يصل لهدفه الـ43 مع الزمالك مؤتمر بيسيرو: ركلة الجزاء ليست صحيحة.. وهذا موقف مشاركة زيزو مع الزمالك طارق مصطفى: سأدرب الزمالك ومصر يوما ما.. والأبيض ليس جيدا نفسيا وبدنيا بسبب باتشيكو.. حرمان الزمالك من القيد لـ 3 فترات انتقالات
أخر الأخبار
في دقيقتين.. ميلان يقلب تأخره لفوز على جنوى 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كهربا يسجل ويصنع ويحسم فوزا هاما للاتحاد الليبي على الاتحاد مصراتة 18 دقيقة | المحترفون
الدوري الإنجليزي - ضربة أخرى لحظوظ نوتنجهام.. تعرف على موقع صراع دوري الأبطال 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - جلسة في منزل لبيب لحسم مصير بيسيرو مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
رسالة وداع من صلاح لـ أرنولد بعد رحيله عن ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح إصابة محمد شحاتة ساعة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي لم يحدد قراره بشأن تفعيل بند شراء عطية الله.. وهذا موعد عودته ساعة | الدوري المصري
رئيس البنك الأهلي: لا صحة لرحيل طارق مصطفى لتدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 3 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس 4 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي