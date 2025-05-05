الزمالك يفقد نقطتين في صراع الدوري بتعادل قاتل مع البنك الأهلي

تعادل الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ثنائية الزمالك، بينما أحرز أسامة فيصل وياو أنور للبنك الأهلي.

وللمباراة الثانية على التوالي لم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في بطولة الدوري، إذ تعادل في المباراة الماضية مع المصري.

وتوقفت سلسلة الفوز المتتالي للبنك الأهلي في المباريات الـ3 الماضية قبل التعادل مع الأبيض.

يعد هدف ناصر منسي هو الأسرع في الموسم الحالي في الدوري بعد 23 ثانية.

وتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري بـ10، قبل أن يعادله أسامة فيصل.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وبهذا التعادل وصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس.







































































هدف مبكر

سجل ناصر منسي مبكرا للزمالك بعد عرضية من عمر جابر بعد 23 ثانية.

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من أسرع أهداف الدوري.. عمر جابر يصنع وناصر منسي يسجل مبكرًا في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/Y8bzNdJWsy — ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2025

وفي الدقيقة 29 سدد ناصر منسي كرة ضعيفة أمسكها الحارس بسهولة.

وسدد أحمد ربيع كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وأجرى بيسيرو تبديلا بين شوطي المباراة بخروج محمد شحاتة ودخول محمد حمدي.

وأهدر ياو أنور انفرادا بعد تسديدة علت المرمى كثيرا في الدقيقة 48.

وراوغ أنور أكثر من مدافع من الزمالك داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتمكن من التسديد بعد قطع الكرة منه في الدقيقة 60.

وراجع الحكم حالة تدخل ناصر منسي على لاعب البنك الأهلي وقرر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 68 وسجلها أسامة فيصل.

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أسامة فيصل يتعادل للبنك الأهلي أمام الزمالك من ركلة جزاء pic.twitter.com/G6dP8LeFWB — ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2025

وفي الدقيقة 72 خرج ناصر ماهر ودخل سيف الدين الجزيري.

وسدد أنور كرة خطيرة في الدقيقة 78 ارتطمت في حسام عبد المجيد لتغير اتجاهها وتمر بجانب القائم بقليل.

وأحرز الجزيري هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع بعد مقصية.

وجاء التعادل من ياو أنور بعج رأسية في الدقيقة الثالثة.