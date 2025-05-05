ترتيب هدافي الدوري المصري - منسي وفيصل يتقدما على عاشور وبن حمودة

الإثنين، 05 مايو 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - البنك الأهلي

اشتعل صراع هدافي الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف من أصل 4 في تعادل الزمالك مع البنك الأهلي 2-2.

وسجل ناصر منسي الهدف الأول للزمالك، بينما تعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي، ليرفع كل منهما رصيده إلى 10 أهداف بالتساوي على القمة.

فيما تراجع إمام عاشور لاعب الأهلي ومحمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة إلى المركز الثالث مناصفة بـ 9 أهداف.

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كذلك سجل ياو أنور هدف تعادل البنك الثاني، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع شادي حسين مهاجم زد وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد نهاية الجولة الرابعة من المرحلة النهائية:

1= ناصر منسي - الزمالك: 10 أهداف

1= أسامة فيصل - البنك الأهلي: 10 أهداف

3= إمام عاشور - الأهلي: 9 أهداف

3= محمد علي بن حمودة - غزل المحلة: 9 أهداف

5= ياو أنور - البنك الأهلي: 8 أهداف

5= شادي حسين - زد: 8 أهداف

5= عمرو ناصر - فاركو: 8 أهداف

8= صلاح محسن - المصري: 7 أهداف

8= فيستون ماييلي - بيراميدز: 7 أهداف

10= مصطفى فتحي - بيراميدز: 6 أهداف

10= إبراهيم عادل - بيراميدز: 6 أهداف

10= محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف

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