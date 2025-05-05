مؤتمر فليك: لن أضغط على لاعبي برشلونة لهذا السبب.. وأتمنى ألا يحصل إنتر على ركنيات

الإثنين، 05 مايو 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

أشاد هانزي فليك مدرب برشلونة بلاعبه لامين يامال قبل مواجهة إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "إنه لاعب رائع وعبقري، ما يفعله بالكرة لا يُصدق، وما فعله ضد إنتر أعادنا إلى أجواء المباراة".

‏وعن تصريحات داني أولمو عن اعتبار المباراة كحفل بالنسبة للاعبين والتعامل مع الفريق الشاب لبرشلونة قال: "هل تعتقد أني يجب أن أضغط عليهم؟ في بداية الموسم، لا أحد كان يعتقد أننا سنصل لما نحن عليه اليوم".

وأضاف "فزنا بلقبين وننافس على آخرين. أنا أقدر هؤلاء اللاعبين وكيف يستمتعون وكيف يلعبون كفريق".

وعن مشاركة روبرت ليفاندوفسكي العائد من الإصابة أوضح "تحدثنا أمس وكل شيء يسير على ما يرام. إنه جاهز للجلوس على مقاعد البدلاء وإذا احتجنا إليه سيشارك".

وعن مركز الظهير الأيسر وإمكانية اللعب بـ 4 قلوب دفاع في ظل إصابة جول كوندي وأليكس بالدي قال: "لا يمكننا تغيير شيء مع الإصابات. لست سعيدا بذلك ولكن لا يمكننا تغييره".

وأكمل "لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في تلك المراكز، بالدي وجول مهمان لنا، لكن لدينا جيرارد مارتن وهيكتور فورت، ورونالد أراوخو وإريك جارسيا".

وعن مواجهة إنتر وكراته الثابتة قال: "إنتر فريق قوي واستغل الفرص جيدا في المباراة الماضية. الكل يجب أن يلتزم دفاعيا لغلق غلق المساحات التي يلعبون فيها".

وأوضح "سيكون من الجميل لو تفادينا الكرات الركنية من الأصل. سنجري بعض التغييرات وتحدثنا مع اللاعبين وهم يعلمون ما عليهم القيام به".

فليك برشلونة دوري أبطال أوروبا
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