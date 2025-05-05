رسالة مؤثرة من علي معلول لجماهير الأهلي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

وجه علي معلول لاعب الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه وذلك بعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر في الدوري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وجاءت كالآتي:

"يعجز لساني على التعبير عن مدى شكري لجماهير الأهلي العظيمة التي ساندتني في الصعاب ووثقت بي ".

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"شكرا على تقدير الجميل الذي لن أنساه في حياتي !! كلمات الثناء لا توفيكم حقكم".

"ما توفيقي الا بالله وتحفيزكم و دعمكم لي .أتمنى ان أكون دائماً عند حسن ظنكم و أنا عند وعدي لكم بأن لا أخذلكم طيلة وجودي في القلعة الحمراء. كل الحب و التقدير من القلب إلى القلب لجميل العيش بين أناس احتضنوني بإخلاص".

وشارك معلول في جزء من مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري أمس الأحد، وذلك لأول مرة في الدوري هذا الموسم.

وغاب معلول عن الأهلي لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

وبعد عودته من الإصابة شارك معلول مع الأهلي في 3 مباريات خلال كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

وينتهي تعاقد الظهير الأيسر التونسي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي علي معلول الدوري المصري
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