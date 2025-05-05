الأسرع في الدوري واعتلاء صدارة الهدافين.. منسي يسجل لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفا في شباك البنك الأهلي.

ويواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأحرز منسي الهدف في الثانية 23 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات عقب عرضية من عمر جابر، ويعد الأسرع في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

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واعتلى منسي صدارة هدافي الدوري المصري بـ10 أهداف وفك الشراكة مع إمام عاشور ومحمد علي بن حمودة وأسامة فيصل.

ووصل منسي لهدفه الـ12 خلال الموسم الجاري.

وإجمالا سجل منسي 24 هدفا مع الزمالك في 74 مباراة.

وصنع عمر جابر سادس أهدافه في الموسم الحالي مع الزمالك في 33 مباراة.

وتمكن عمر جابر من صناعة 30 هدفا خلال مسيرته مع الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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