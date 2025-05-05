انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(2) الزمالك

الإثنين، 05 مايو 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد منافسه الزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90+3: جووول ياو أنور برأسية.

ق 90+1: جووول سيف الدين الجزيري بعد مقصية.

ق 82: تبديلان للزمالك بخروج نبيل عماد ومصطفى الزناري ودخول سيف فاروق جعفر وأحمد عبد الرحيم إيشو.

ق 78: تسديدة خطيرة من ياو أنور ترتطم في حسام عبد المجيد لتغير اتجاهها وتمر بجانب القائم بقليل.

ق 72: خروج ناصر ماهر ودخول سيف الدين الجزيري.

ق 70: جووول أسامة فيصل من نقطة الجزاء.

ق 69: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل من ناصر منسي.

ق 68: مراجعة لركلة جزاء محتملة للبنك الأهلي.

ق 60: ياو أنور يراوغ مدافعين من الزمالك داخل منطقة الجزاء لكن لم يتمكن من التسديد بعد قطع الكرة منه.

ق 48: ياو أنور يهدر انفرادا بعدي تسديدة علت المرمى كثيرا.

ق 46: تبديل أول للزمالك بين شوطي اللقاء بدخول محمد حمدي وخروج محمد شحاتة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء من أحمد ربيع.

ق 29: تسديدة أرضية ضعيفة من ناصر ماهر أمسكها الحارس بسهولة.

ق 1: جووول ناصر منسي بعد عرضية من عمر جابر.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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