طبيب الزمالك يكشف سبب غياب مصطفى شلبي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن سبب غياب مصطفى شلبي جناح الفريق.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "شلبي يعاني من آلام في عضلة السمانة".

وأوضح "هذاما أبعده عن مباراة البنك الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز".

وأوضح "مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له".

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة ضمن الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك الذي يعتمد عليه جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايك – عمر جابر – نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – أحمد حسام – محمود حمدي "الونش" – محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم – حسام أشرف – سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.