يواصل نتائجه المميزة ضده.. سيراميكا كليوباترا يهزم بتروجت المنقوص

الإثنين، 05 مايو 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا -

واصل سيراميكا كليوباترا نتائجه المميزة ضد منافسه بتروجت إذ هزمه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد رضا "بوبو" ومحمود زلاكة ثنائية سيراميكا كليوباترا.

وواجه سيراميكا كليوباترا خصمه بتروجت 3 مباريات تاريخيا وتمكن من الفوز بهم جميعا.

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وتعرض توفيق محمد لاعب بتروجت للطرد المباشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وخسر بتروجت للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري ضد المصري والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وعلى الجانب الآخر، عاد سيراميكا كليوباترا للفوز بعد الخسارة المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 30 في المركز السادس.

وتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثامن.

وصف المباراة

تبديل اضطراري مبكر في الدقيقة الخامسة بتبديل أحمد بحبح للإصابة ونزول محمد علي.

وفي الدقيقة 11 عارضة سيراميكا كليوباترا تنقذ الفريق من الهدف الأول بعد رأسية من رشاد المتولي لاعب بتروجت.

وبعد دقيقة واحدة مر رضا بوبو بطريقة رائعة وسدد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس بتروجت عمر صلاح على مرتين.

وتحصل توفيق محمد على الطرد المباشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تعديه على لاعب سيراميكا كليوباترا.

وهيمن سيراميكا كليوباترا على الشوط الثاني وتمكن بوبو من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية بعدما أخرج عمر صلاح حارس مرمى بتروجت الكرة بشكل خاطئ تجاه بوبو.

وفي الدقيقة 83 ضاعف زلاكة النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز لاكاي الهدف الثالث لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

بتروجت سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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