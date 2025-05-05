تشكيل الزمالك – ناصر ماهر أساسي أمام البنك.. ومنسي يقود الهجوم

الإثنين، 05 مايو 2025 - 19:12

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

عاد ناصر ماهر من جديد للظهور في تشكيل الزمالك في الدوري وذلك أمام البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وجاء تشكيل الزمالك الذي يعتمد عليه جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايك – عمر جابر – نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – أحمد حسام – محمود حمدي "الونش" – محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم – حسام أشرف – سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

البنك الأهلي الدوري المصري ناصر ماهر
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