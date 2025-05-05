الكلاسيكو قد يكون اللقاء الأخير.. أثلتيك: ريال مدريد وأنشيلوتي يتفقان على فسخ العقد

الإثنين، 05 مايو 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

توصل نادي ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق لاتفاق شفهي على فسخ العقد.

وحسب ذا أثلتيك فإن الاتفاق الشفهي بين ريال مدريد والمدرب الإيطالي سيتم تفعيله قبل نهاية الدوري الإسباني ومن المرجح أن يكون عقب مباراة الكلاسيكو.

وأفاد التقرير أن أنشيلوتي سيدرب منتخب البرازيل مباشرة بعد الرحيل عن ريال مدريد.

وكان الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم على تدريب المنتخب قريب من الانهيار بسبب رفض ريال مدريد السماح لأنشيلوتي بالرحيل، قبل أن تتقارب وجهات النظر الآن.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع النادي الملكي بنهاية الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتتبقى 5 مباريات للفريقين هذا الموسم محليا، حيث يلتقي برشلونة مع بلد الوليد في الجولة 34.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة الأسبوع المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

كارلو أنشيلوتي
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