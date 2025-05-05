الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة

يستكمل بيراميدز مبارياته في الدوري المصري، وذلك بعدما خسر أمام فاركو.

وخسر بيراميدز أمام فاركو بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ليتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في الصدارة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

ويلقتي بيراميدز مع البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويعلق عليها محمد الشاذلي.