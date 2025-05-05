أخبار سعيدة لـ إنتر.. تقرير: لاوتارو وبافارد مستعدان لمواجهة برشلونة

عاد الثنائي لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد لاعب إنتر من الإصابة.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر تحصل على موافقة الجهاز الطبي لمشاركة لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد أمام برشلونة منذ الدقيقة الأولى.

وخرج لاوتارو بين شوطي لقاء الذهاب بسبب الإصابة ودخل مهدي طاريمي بدلا منه.

وكان اللاعب الأرجنتيني يعاني من إجهاد في عضلات الفخذ الأيسر.

وتعرض بافارد لإصابة في مباراة روما في الدوري الإيطالي وغاب عن مواجهة الذهاب، قبل أن يشارك بشكل جزئي في تدريب الفريق يوم الأحد.

وانتهت مباراة الذهاب في لويس كومبانيس بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويغيب جول كوندي وأليخاندرو بالدي عن قائمة برشلونة للإصابة، بينما استعاد الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

ويخوض الفائز من تلك المباراة، النهائي أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وفاز باريس بهدف عثمان ديمبلي على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.