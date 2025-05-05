دوري NBA – جولدن ستيت يهزم روكيتس في المباراة السابعة ويتأهل لمواجهة مينيسوتا

تأهل جولدن ستيت واريورز إلى نصف نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعد تخطي هيوستن روكيتس في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وفاز جولدن ستيت على هيوستن روكيتس في المباراة السابعة بينهما بنتيجة 103-89، ليحسم السلسلة لصالحه بنتيجة 4-3.

وبذلك يلعب جولدن ستيت في نصف نهائي القسم الغربي ضد مينيسوتا تمبرولفوز الذي أقصى لوس أنجلوس ليكرز في الدور الأول.

شهدت المباراة تألق بدي هيلد لاعب جولدن ستيت واريورز الذي سجل 33 نقطة منها 9 ثلاثيات.

بينما سجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 22 نقطة منها 4 ثلاثيات.

في مباراة أخرى في نصف نهائي القسم الشرقي فاز إنديانا بيسرز على كليفلاند كافاليرز في بداية السلسلة بينهما ليتقدم 1-0.

وانتصر إنديانا خارج ملعبه على كليفلاند بنتيجة 121-112، وشهدت المباراة تألق تايريس هاليبرتون 22 نقطة.