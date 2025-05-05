حارس بايرن حائر بين كأس العالم للأندية وبطولة أوروبا

يشعر يوناس أوربيج حارس بايرن ميونيخ بالحيرة حول ما سيفعله في الصيف المقبل.

الحارس الشاب لعب كبديل لمانويل نوير أثناء إصابته في الأسابيع الأخيرة، وهو أحد حراس منتخب ألمانيا للشباب.

وقال أوربيج في تصريحات لقناة SPORT1: "هل سأسافر مع بايرن إلى كأس العالم للأندية أم أخوض بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما؟ لم أتخذ القرار النهائي بعد".

وأضاف "سأجتمع مع المسؤولين في النادي والمنتخب، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن القرار".

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لبايرن ميونيخ يرغب بشدة في تواجد الحارس البالغ من العمر 21 عاما في كأس العالم للأندية.

ولفت التقرير إلى أن هذا سيعني عدم مشاركته في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما.

وتنطلق بطولة أوروبا للشباب في الفترة من 11 يونيو إلى 28 من الشهر نفسه.

بينما يتنافس 32 ناديا على لقب مونديال الأندية في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو

ويقع بايرن في المجموعة الثالثة إلى جانب أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.