مؤتمر باستوني: سنحاول تفادي أخطاء الذهاب أمام برشلونة من أجل العبور للنهائي

الإثنين، 05 مايو 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني

يؤمن أليساندرو باستوني لاعب إنتر أن فريقه عليه تفادي الأخطاء التي حدثت في لقاء الذهاب أمام برشلونة من أجل العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب بين إنتر وبرشلونة في ملعب جوسيبي مياتزا بميلانو مساء الثلاثاء بعد التعادل 3-3 في الذهاب.

وقال باستوني في مؤتمر صحفي: "ارتكبنا عدة أخطاء في لقاء الذهاب سمحت لبرشلونة بتسجيل 3 أهداف وسنحاول تفادي هذه الأخطاء في لقاء الإياب".

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أضاف "متحمسون للغاية قبل لقاء الإياب ونملك ثقة كبيرة في أنفسنا لعبور اللقاء".

وشدد مدافع إنتر "ستكون مواجهة صعبة ولكننا ننتظر دعم جماهيرنا".

وأوضح "إنتر ليس من بين أفضل 4 فرق في أوروبا، لكننا نستطيع تعزيز قدراتنا بتضافر جهودنا".

وأكمل "لم يضع أحد إنتر ضمن المرشحين للفوز بدوري الأبطال، لكن لا يسعنا إلا أن نفخر بمسيرتنا في المسابقة هذا الموسم".

وأتم "لا نصل إلى نصف النهائي في كل موسم. ربما نكون على بُعد مباراتين فقط من التتويج بدوري أبطال أوروبا".

ويخوض الفائز من تلك المباراة، النهائي أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس بهدف عثمان ديمبلي.

إنتر برشلونة أليساندرو باستوني
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