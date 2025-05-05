انتهت الدوري - بتروجت (0)-(2) سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 05 مايو 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد لقب الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 27 نقطة بينما بتروجت في المركز الثامن بـ 25 نقطة.

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انتهت

ف 90+5: إلغاء الهدف لداعي التسلل

ق 90+4: جووول فاخري لاكاي بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ق 83: جووول محمود زلاكة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 73: جووول محمد رضا بوبو بعد رأسية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: طرد توفيق محمد بعد تعديه على لاعب سيراميكا كليوباترا.

ق 12: مرور رائع من محمد رضا بوبو وتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس بتروجت عمر صلاح على مرتين.

ق 11: عارضة سيراميكا كليوباترا تنقذ الفريق من الهدف الأول بعد رأسية من رشاد المتولي لاعب بتروجت

ق 5: تبديل اضطراري مبكر بخروج أحمد بحبح للإصابة ونزول محمد علي

بداية المباراة

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