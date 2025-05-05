مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني

الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية

التشكيل - محمد بسام يعود لحراسة سيراميكا كليوباترا.. والمتولي يقود بتروجت

مصدر من رابطة الأندية يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا

هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟

خبر في الجول - لليوم الثاني على التوالي.. زيزو يشارك في تدريبات المستبعدين

مصدر مقرب من ديانج يكشف لـ في الجول تفاصيل جديدة حول مستقبل اللاعب

مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح تقدم كولر بشكوى فيفا.. والمفاوضات قائمة