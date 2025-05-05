مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو

تقرر إقامة كأس العرب في قطر يوم 24 مايو الجاري.

ويأتي ذلك على هامش مراسم نهائي كأس أمير قطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بداية من 1 ديسمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس أمير قطر خلال الفترة من 4 إلى 24 مايو الجاري.

وسيتم سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت 24 من شهر مايو الجاري.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.