مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية

الإثنين، 05 مايو 2025 - 16:27

كتب : محمد جمال

الأهلي مع كأس العالم للأندية

ينتهي الموسم المحلي في مصر بإقامة نهائي الكأس يوم 5 يونيو بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق فتح باب القيد بداية من يوم 2 يونيو، وبذلك يحق للأندية التعاقد مع لاعبين جدد عقب نهاية الموسم المحلي في 5 يونيو.

ويسعى الأهلي لقيد صفقاته الجديدة قبل يوم 10 يونيو المقبل في الفترة الاستثنائية التي منحتها فيفا للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما يصادف الفترة من 6 إلى 10 يونيو عطلة عيد الأضحى في مصر.

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وعن ذلك كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "قيد اللاعبين يتم عن طريق (سيستم) كل نادي يقوم بتسجيل اللاعبين من خلاله".

وأوضح "من الوارد أن نؤجل الإجازات لموظفي شئون اللاعبين من أجل التسهيل على الأندية مثلما حدث في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة".

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

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