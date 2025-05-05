مؤتمر إنزاجي: لاوتارو لم يتدرب مع الفريق.. وأخطاء الذهاب كلفتنا 3 أهداف

تحدث سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر عن موقف لاوتارو مارتينيز قائد الفريق، من المشاركة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب بين إنتر وبرشلونة ملعب ملعب سان سيرو في ميلانو مساء الثلاثاء.

وأوضح إنزاجي موقف قائد الفريق: "لوتارو مارتينيز لم يتدرب مع الفريق منذ مباراة الذهاب أمام برشلونة".

وأكمل "سنقرر موقف مشاركة لاوتارو وبنجامين بافارد بعد مناقشة الجهاز الطبي، ولم نحدد التشكيل الذي سنخوض به المباراة بعد".

وخرج لاوتارو بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة ودخل مهدي طاريمي بدلا منه.

وأفادت شبكة سكاي سبورت أن أفضل نتيجة ممكن أن يصل لها الطاقم الطبي للنيراتزوري هو تواجد لاوتارو على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 27 عاما في 47 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين.

وكشف إنتر عن إصابة اللاعب الأرجنتيني بإجهاد في عضلات الفخذ الأيسر وسيتم تقييم حالته يوميا.

وعلى الجانب الآخر تواجد بنجامين بافارد في تدريبات إنتر بشكل جزئي مع تقييم حالته باستمرار.

وتعرض بافارد لإصابة في مباراة روما في الدوري الإيطالي وغاب عن مواجهة الذهاب، قبل أن يشارك بشكل جزئي في تدريب الفريق يوم الأحد.

وعن برشلونة، رد سيموني: "سنواجه خصما قويا وعنيدا ونحتاج إلى كامل تركيزنا، ولدينا حماس وثقة كبيرة بأنفسنا قبل مواجهة برشلونة".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس.

وتابع "ارتكبنا أخطاء في مباراة الذهاب أدت إلى استقبالنا 3 أهداف، يجب أن نركز على إيقاف لامين يامال دون إغفال بقية لاعبي برشلونة".

وأتم "أرقام برشلونة لا تتغير سواء على ملعبه أو خارج ملعبه".

ويخوض الفائز من تلك المباراة، النهائي أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس بهدف عثمان ديمبلي على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.