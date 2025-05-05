التشكيل - محمد بسام يعود لحراسة سيراميكا كليوباترا.. والمتولي يقود بتروجت

الإثنين، 05 مايو 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يعود محمد بسام لحراسة مرمى سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت بعد غيابه ضد البنك الأهلي.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد لقب الدوري المصري.

بينما يقود رشاد المتولي فريق بتروجت.

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وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: توفيق محمد – أحمد بحبح – هادي رياض – محمود شديد.

الوسط: أدهم حامد – رشاد المتولي - حامد حمدان.

الهجوم: بدر موسى - شيكودي جبريل – إيمانويل لاكي.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - سعد سمير - محمد عادل.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - مروان عثمان - أحمد هاني.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 27 نقطة بينما بتروجت في المركز الثامن بـ 25 نقطة.

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