التشكيل - محمد بسام يعود لحراسة سيراميكا كليوباترا.. والمتولي يقود بتروجت

الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة

مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية

مصدر من رابطة الأندية يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا

هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟

خبر في الجول - لليوم الثاني على التوالي.. زيزو يشارك في تدريبات المستبعدين

مصدر مقرب من ديانج يكشف لـ في الجول تفاصيل جديدة حول مستقبل اللاعب

مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح تقدم كولر بشكوى فيفا.. والمفاوضات قائمة