مصدر من رابطة الأندية يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن التقدم بطلب لرابطة الأندية من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو الجاري في ختام مبارياته بالدوري، وتأتي المواجهة بين مباراتي صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com عن طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا قائلا: "جدول بيراميدز ليس مضغوطا".

وتابع "سيحصل بيراميدز على راحة 7 أيام قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويلعب كل 4 أيام وفقا للائحة الموسم".

وأوضح "مواجهة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في القاهرة ستكون يوم 28 مايو ومباراة الإياب ضد صنداونز في القاهرة أيضا يوم 1 يونيو، أي يلعب الفريق في اليوم الرابع مثلما تنص اللائحة مثلما حدث في دور المجموعات والأدوار الإقصائية".

واختتم المصدر تصريحاته "من الطبيعي أن يشارك أي فريق في أكثر من بطولة يكون أكثر عرضه من غيره للضغط من الفرق الأخرى".

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليشتعل سباق المنافسة على صدارة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي قبل 4 جولات من الختام.

وينتظر بيراميدز قرار لجنة التظلمات من أجل طلب خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك.