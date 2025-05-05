هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عدم خوض الأهلي أو الزمالك مباريات على حرس الحدود عكس فريقه.

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليشتعل سباق المنافسة على صدارة الدوري.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عبر إذاعة أون سبورت: "لم أتواجد مع الفريق في مواجهة فاركو بسبب تعرضي لنزلة برد قوية".

وتابع "لا أعرف سببا لعدم خوض الأهلي والزمالك مباريات على ملعب حرس الحدود مثل بيراميدز، ولا أعلم سبب خوض بيراميدز بعض المباريات عصرا بينما منافسينا يخوضون مواجهاتهم ليلا".

وشدد سعيد "لم يكن هناك قرارات تحكيمية مؤثرة خلال مواجهة فاركو، لكن المرحلة الحالية طبيعي أن يكون طاقم تحكيم دولي ومن الصفوة".

أما عن تأجيل نهائي كأس مصر فأوضح "لا نفكر في نهائي الكأس بالوقت الحالي، وتركيزنا فقط على مسابقة الدوري".

وكشف هاني سعيد "ننتظر قرار لجنة التظلمات الخميس المقبل، وسنتقدم بطلب لرابطة الأندية من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 28 مايو الجاري".

وأضاف "لم نظهر بالشكل الجيد أمام فاركو رغم الاستعداد الكامل للمباراة".

أما عن انتقاد أداء حارس مرمى بيراميدز فأجاب "من غير الطبيعي تقييم أحمد الشناوي من مباراة، فهو يقدم أداء متميزا الموسم الحالي".

واختتم هاني سعيد تصريحاته "لم يتواصل الأهلي مع مسؤولي بيراميدز في مصر أو الإمارات للحصول على محمد الشيبي أو إبراهيم عادل".

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي قبل 4 جولات من الختام.

وينتظر بيراميدز قرار لجنة التظلمات من أجل طلب خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك.