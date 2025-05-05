ذا أثلتيك: ألكسندر أرنولد ينضم إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات تبدأ في يوليو

الإثنين، 05 مايو 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - كريستال بالاس - ليفربول

اتفق ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول مع ريال مدريد الإسباني على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع ذا أثلتيك كشف أن اتفاق ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد في مراحله النهائية.

وذكر الموقع: "اللاعب ينضم للملكي لمدة 6 سنوات تبدأ من شهر يوليو 2025 والتوقيع سيكون خلال الأسابيع المقبلة".

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وأعلن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

ورفض ليفربول عرضًا من مدريد للتعاقد مع ألكسندر-أرنولد في يناير وديسمبر، مفضلًا السعي للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا على الحصول على رسوم انتقال.

وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.

ويبدأ كأس العالم للأندية 14 يونيو القادم وبالتالي يحتاج ريال مدريد للتفاوض مع الريدز من أجل الفوز بخدمات ترنت خلال مونديال الأندية.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يريد مبلغ أكبر من المعروض من ريال مدريد.

وتوج ألكسندر أرنولد بـ 9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

في 11 أبريل، أعلن ليفربول عن تجديد عقد صلاح حتى يونيو 2027، بينما جدد فان دايك عقده مع النادي بعد أسبوع واحد لمدة عامين.

ومن المقرر أن ينضم ألكسندر أرنولد إلى زميله في منتخب إنجلترا وصديقه المقرب جود بيلينجهام، ليتبع خطى ستيف ماكمانامان ومايكل أوين في الانتقال من أنفيلد إلى سانتياجو برنابيو.

وسينضم أرنولد على غرار أنطونيو روديجر الذي غادر تشيلسي بنفس الطريقة في عام 2022، وديفيد ألابا الذي غادر بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في العام الذي يسبقه، فيما كان آخر المنضمين في صفقة انتقال حر كيليان مبابي في صيف 2024.

ولم يتعاقد ريال مدريد مع أي ظهير أيمن منذ عام 2019 حين تعاقد مع ألفارو أودريوزولا، ليبقى لوكاس فاسكيز وداني كارباخال اللاعبين الذين ينشطان في مركز الظهير الأيمن.

ويغيب كارباخال عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أكتوبر الماضي.

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