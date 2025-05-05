خبر في الجول - لليوم الثاني على التوالي.. زيزو يشارك في تدريبات المستبعدين

الإثنين، 05 مايو 2025 - 14:44

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

تواجد أحمد زيزو لليوم الثاني على التوالي في مقر نادي الزمالك استعدادا لخوض تدريبات المستبعدين من مواجهة البنك الأهلي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد لقب الدوري المصري مساء اليوم الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن زيزو تواجد في مقر الزمالك لليوم الثاني على التوالي بعد انتظامه في تدريبات الفريق.

أخبار متعلقة:
المباراة الثانية له مع الأبيض.. محمود ناجي حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك خبر في الجول - مدرب الزمالك يستبعد أحمد إسماعيل بعد عدة مشادات الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك

ويشارك زيزو في تدريبات المستبعدين المقرر لها في صالة الألعاب الرياضية وفقا للبرنامج التدريبي من الجهاز الفني.

وتضم قائمة المستبعدين عدد من اللاعبين المصابين مثل محمود شيكابالا ومحمود جهاد لذلك تقام دون تدريبات كرة.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، وذلك لظهوره الإعلامي مساء الأحد دون إذن من النادي.

وكشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب أمس الأحد بشكل طبيعي.

وخاض أحمد زيزو لاعب الزمالك مرانه الأول مع الفريق بشكل منفرد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولم يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

الزمالك أحمد زيزو
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية التشكيل - محمد بسام يعود لحراسة سيراميكا كليوباترا.. والمتولي يقود بتروجت مصدر من رابطة الأندية يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا هاني سعيد: بيراميدز يطلب تأجيل مواجهة في الدوري.. ولماذا لا يلعب الأهلي والزمالك بالمكس؟ مصدر مقرب من ديانج يكشف لـ في الجول تفاصيل جديدة حول مستقبل اللاعب مصدر من الأهلي لـ في الجول: غير صحيح تقدم كولر بشكوى فيفا.. والمفاوضات قائمة
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقناة الناقلة 53 ثاتيه | الدوري المصري
أخبار سعيدة لـ إنتر.. تقرير: لاوتارو وبافارد مستعدان لمواجهة برشلونة دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – جولدن ستيت يهزم روكيتس في المباراة السابعة ويتأهل لمواجهة مينيسوتا 17 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
حارس بايرن حائر بين كأس العالم للأندية وبطولة أوروبا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك تكشف ما دار بين مالك ليفربول وألكسندر أرنولد قبل إعلان الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر باستوني: سنحاول تفادي أخطاء الذهاب أمام برشلونة من أجل العبور للنهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 4 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي