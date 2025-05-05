خبر في الجول - لليوم الثاني على التوالي.. زيزو يشارك في تدريبات المستبعدين

تواجد أحمد زيزو لليوم الثاني على التوالي في مقر نادي الزمالك استعدادا لخوض تدريبات المستبعدين من مواجهة البنك الأهلي.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد لقب الدوري المصري مساء اليوم الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن زيزو تواجد في مقر الزمالك لليوم الثاني على التوالي بعد انتظامه في تدريبات الفريق.

ويشارك زيزو في تدريبات المستبعدين المقرر لها في صالة الألعاب الرياضية وفقا للبرنامج التدريبي من الجهاز الفني.

وتضم قائمة المستبعدين عدد من اللاعبين المصابين مثل محمود شيكابالا ومحمود جهاد لذلك تقام دون تدريبات كرة.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، وذلك لظهوره الإعلامي مساء الأحد دون إذن من النادي.

وكشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب أمس الأحد بشكل طبيعي.

وخاض أحمد زيزو لاعب الزمالك مرانه الأول مع الفريق بشكل منفرد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولم يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.