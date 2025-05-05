سان جيرمان يستعيد ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال

عاد عثمان ديمبيلي إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان يوم الاثنين استعدادًا لمواجهة أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب ديمبيلي عن لقاء ستراسبورج السبت لحساب الجولة 32 من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة ليكيب أن ديمبيلي تدرب بمفرده يوم الأحد على أن يشارك في التدريب الجماعي يوم الاثنين، مانحًا دفعة معنوية قوية للفريق قبل مواجهة المدفعجية.

وأضاف التقرير أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يكون اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا جاهزًا للمشاركة في المباراة يوم الأربعاء.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي في مباراة الإياب ضد أرسنال بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وخاض الفرنسي هذا الموسم 45 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري بالفعل قبل 5 جولات على النهاية، كما وصل لنهائي كأس فرنسا.

ويستعد العملاق الباريسي للقاء أرسنال في ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المقبل بعدما فاز خارج القواعد بهدف دون رد.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن حكم مباراة العودة بين باريس سان جيرمان أمام أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدير المباراة الحكم الألماني فيليكس تسفاير.