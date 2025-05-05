أدار مباراة الأهلي وبيراميدز وهاجمه بيلينجهام.. فيليكس تسفاير حكما لمواجهة باريس ضد أرسنال

كشف الاتحاد الأوروبي عن حكم مباراة العودة بين باريس سان جيرمان أمام أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف سجله عثمان ديمبلي على ملعب الإمارات في لندن.

ويدير المباراة الحكم الألماني فيليكس تسفاير.

أدار فيليكس مباراة الأهلي وبيراميدز في يوليو 2024 والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف سجله وسام أبو علي في شباك أحمد الشناوي.

اتهام بالرشوة

عام 2004 عندما كان حكما مساعدا وكشف تحقيق أنه قبل مبلغ 300 يورو من روبرت هويزر، وهو حكم تم إيقافه لاحقا مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

وذلك لضمان نتيجة مباراة بين فوبرتال وفيردر بريمن الفريق الثاني.

ونفى تسفاير دائما التأثير على نتيجة المباراة المعنية ولم يجد تحقيق الاتحاد الألماني لكرة القدم أي دليل على أنه فعل ذلك أيضا.

إيقاف لعدم الإبلاغ

لم يتلق تسفاير رشوة لعدم إثبات أي شيء ضده، لكن تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر ثم لعدم الإبلاغ عن هويزر.

لكن تم تخفيف هذه العقوبة مقابل الأدلة التي قدمها والتي ساعدت في إدانة هويزر، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر.

قرر تسفاير أن يبني مسيرته مرة أخرى بعد العودة من الإيقاف وأصبح أحد أفضل الحكام في ألمانيا.

بحلول سبتمبر 2014، ارتقى تسفاير ليصبح أفضل حكم في كرة القدم الألمانية لهذا العام، وبعد بضعة أشهر فقط، في ديسمبر 2014، كشفت صحيفة دي تسايت أن تسفاير قبل أموالا من هويزر، وتم تفتيش شقته وتم إيقافه.

في ديسمبر 2021 واجه بوروسيا دورتموند بقيادة جود بيلينجهام منافسه بايرن ميونيخ.

عندما كانت النتيجة 2-2 في الشوط الثاني، ركض ماركو رويس على كرة بينية وبدا أنه سقط على الأرض في منطقة الجزاء من قبل لوكاس هيرنانديز.

بدا الأمر بالتأكيد وكأنه ركلة جزاء، لكن قال تسفاير لا، مما أثار غضب دورتموند، ورفض العودة إلى تقنية الفيديو لمشاهدة ما حدث، وغضب فريق دورتموند بشدة.

وأجرت قناة سبورت 1 مقابلة مع تسفاير في وقت لاحق وقال: "سألت حكم تقنية الفيديو إذا كان هناك أي تدخل آخر لم أشاهده، فقال لي لا يوجد، لهذا السبب لم تكن ركلة جزاء ولم تكن هناك مراجعة على أرض الملعب".

بيلينجهام يذكر الجميع

لم يكن هذا هو الجدل الوحيد، وجاء هدف الفوز لبايرن من ركلة جزاء بعد احتساب ركلة جزاء على ماتس هوملز بسبب لمسة يد، وكان القرار صحيح.

لكن غضب دورتموند بسبب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، عكس ما حدث من قبل في كرة رويس.

وتحدث بيلينجهام عقب المباراة لـ ViaPlay: "إذا أعطيت حكما تلاعب بنتائج مباريات في وقت سابق أكبر مباراة في ألمانيا، ماذا تتوقع"؟

مناقشة بيلينجهام

صرح تسفاير أنه يريد مناقشة بيلينجهام فيما قاله، وقال تسفاير: "أردت أن أعرف لماذا قال ذلك ومن أين جاء به، لا أعتقد أن لديه علاقة وثيقة به بما حدث في عام 2004، ولهذا السبب أردت التحدث معه".

الظهور في يورو 2024 وعدة بطولات

ظهر الألماني في يورو 2024 في 4 مباريات منها 2 في دور المجموعات ومباراة في دور الـ 16 بين رومانيا وهولندا، كما أداء لقاء نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا.

وعقب مباراة نصف نهائي اليورو كشف فيرجيل فان دايك قائد هولندا ما دار بينه وبين الحكم عقب صافرة نهاية اللقاء أجاب قائلا: "لا أعرف ماذا أقول، لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أقول شيئا عن هذا، قلت ذلك لوسائل الإعلام الهولندية، كل ما في الأمر هو أن الحكم خرج من الملعب بسرعة كبيرة بعد المباراة، ولم يكن لديه الوقت للرد".

وسبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23 بين كرواتيا وإسبانيا.

ونهائي كأس ألمانيا 2017-18 والذي انتهى بفوز فرانفكورت على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1.

وكذلك أدار السوبر الألماني لموسم 2017-18 وحسمه بايرن ميونيخ بركلات الترجيح لصالحه ضد بوروسيا دورتموند.

كما أدار هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الألماني، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق أن أدار هذا الموسم أي مباراة لأرسنال أو باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وأدار مباراة النصر والهلال مطلع هذا العام.