الهلال والنصر يواجهان شبح الغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل

يواجه الهلال والنصر شبح الغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل بعد حسم أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج أهلي جدة بلقب أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

وبذلك حسم أهلي جدة مقعده في النسخة المقبلة من دروي أبطال آسيا للنخبة بغض النظر عن مركزه في الدوري السعودي.

وتشارك فرق السعودية بـ 3 مقاعد في دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يعني تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري رفقة أهلي جدة لنسخة النخبة.

وفي هذه الحالة يصبح صاحب المركز الثالث مهدد بالغياب حتى عن البطولة الأخرى وهي دوري أبطال آسيا 2، وذلك حال تتويج القادسية بلقب كأس الملك الذي منحه وقتها بطاقة التأهل للبطولة القارية.

بينما إذا توج اتحاد جدة بلقب الكأس على حساب القادسية، وتواجده في أول مركزين بالدوري، وقتها يصعد صاحب المركز الثالث إلى دوري أبطال آسيا 2.

ترتيب الدوري السعودي الحالي قبل 5 جولات من النهاية:

1- اتحاد جدة 68 نقطة

2- الهلال 62 نقطة

3- النصر 60 نقطة

4- القادسية 59 نقطة (لعب مباراة زائدة)

- سيتأهل أول وثاني الدوري رفقة أهلي جدة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وحال تتويج القادسية بلقب كأس الملك سيشارك في دوري أبطال آسيا 2 بينما صاحب المركز الثالث في الدوري لن يشارك قاريا.

- يتأهل أول وثاني الدوري رفقة أهلي جدة لدوري أبطال آسيا للنخبة، ويشارك صاحب المركز الثالث في دوري أبطال آسيا 2 حال توج اتحاد جدة بلقب كأس الملك.

ويلعب اتحاد جدة أمام النصر في مواجهة مرتقبة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وحال انتصر اتحاد جدة سيتأكد تأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد ضمان التواجد في أول مركزين.