تقرير: من أجل مونديال الأندية.. عرض من ريال مدريد لـ ليفربول لضم أرنولد

الإثنين، 05 مايو 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

أعلن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده.

وكانت التقارير العالمية قد أشارت في وقت سابق إلى اتفاق ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.

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ويأتي ذلك في ظل ارتباط ألكسندر أرنولد بتعاقد مع ليفربول حتى يوم 30 يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يريد مبلغ أكبر من المعروض من ريال مدريد.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك دون إعلان عن مصير ألكسندر أرنولد.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير ليفربول الأيمن 70 مليون يورو، وهو ما سيوفره نادي ريال مدريد، ولكنه سيؤثر على راتب اللاعب الدولي الإنجليزي,

صحيفة ماركا أوضحت في وقت سابق أن راتب أرنولد سيصل إلى 8 ملايين يورو في الموسم، ولمدة 5 سنوات.

توفير ريال مدريد لقيمة انتقال أرنولد زاد من تكلفة راتب ظهير أيمن الفريق الملكي الجديد.

وتوج ألكسندر أرنولد بـ 9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

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